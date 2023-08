Kolejne medale na pływalni w Chengdu. Kamil Sieradzki mistrzem uniwersjady!

W czwartek na pływalni położonej w pięknym kompleksie sportowym, gdzie jest też m.in. stadion z płonącym od 26 lipca zniczem, Polacy startowali w dwóch finałach i wywalczyli dwa medale. Ba, mogli zdobyć ich komplet, bo Kornelia Fiedkiewicz była czwarta na 100 metrów stylem dowolnym i do sukcesu brakło jej bardzo niewiele. Widać, że pływacy przygotowali bardzo dobrą formę na uniwersjadę i na pewno nie zadowolą się dotychczasowym dorobkiem.

Udany czwartek na pływalni rozpoczął Kamil Sieradzki, który w świetnym stylu wygrał rywalizację na 200 metrów stylem dowolnym. Polak na półmetku był czwarty, ale ostatnie sto metrów przepłynął znakomicie i wyprzedził rywali.

– To moje pierwsze indywidualne złoto. Ta druga część dystansu jest moją lepszą stroną. Taki był plan, by spokojnie przepłynąć pierwszą część i zaatakować w drugiej. Cieszę się, że ten plan się powiódł i musżę powiedzieć, że przygotowaliśmy na uniwersjadę dobrą formę. Czujemy, że jesteśmy mocni i widać to w wynikach – mówił Sieradzki.