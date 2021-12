Kolejne podwyżki dla samorządowców z powiatu brodnickiego. Wiemy, ile będą zarabiać!

Podwyżki wynagrodzeń dla samorządowców z powiatu brodnickiego

We wtorek, 30 listopada radni powiatu brodnickiego zdecydowali o podwyższeniu od 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenia dla starosty brodnickiego do maksymalnej możliwej stawki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jedenastu radnych powiatowych zagłosowało "za" podwyższeniem wynagrodzenia staroście, dwóch przeciw, a trzech się wstrzymało od głosu. Trzech radnych było natomiast nieobecnych. Jak napisano w przyjętej uchwale, staroście brodnickiemu ustalono wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki: