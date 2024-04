Kolejne terminy wypłaty trzynastek w Kujawsko-Pomorskiem. W te dni seniorzy dostaną pieniądze. Niektórzy szybciej

W sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, świadczenie jest wypłacone wcześniej. I tak np. dla terminu płatności „01” w kwietniu wypłaty świadczeń były zrealizowane do 28 marca włącznie. Wcześniej pieniądze dostały też osoby, które miały mieć płacone emerytury czy renty wraz z trzynastką w sobotę, 6 kwietnia. Przelewy miały na koncie już w piątek, 5 kwietnia.

Takie są kolejne terminy wypłat trzynastek w Kujawsko-Pomorskiem

Kolejne terminy wypłat trzynastych emerytur w naszym regionie to: 15., 20., i 25 dnia miesiąca.

ZUS wyliczył, że do 15 kwietnia w Kujawsko-Pomorskiem trzynastki otrzyma ponad 286,2 tys. osób na łączną kwotę przeszło 509,8 mln zł.

Oni nie dostaną trzynastej emerytury

ZUS wypłaci trzynastą emeryturę osobom, które na 31 marca będą miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń takich jak np. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

„Trzynastki” nie dostaną m.in. sędziowie, prokuratorzy w stanie spoczynku oraz sportowcy, którzy pobierają emeryturę olimpijską. Dodatkowe pieniądze nie wpłyną też na konta osób, które na 31 marca będą mieć zawieszoną wypłatę swojego świadczenia z ZUS, np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków. Co ważne, to ograniczenie ma zastosowanie tylko do osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Natomiast seniorzy, którzy przekroczyli te progi wiekowe, nie są objęci limitami i otrzymają trzynastą emeryturę bez względu na osiągane dodatkowe dochody.