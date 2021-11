Kolejne wielkie inwestycje w COS OPO Cetniewo

– Modernizacja obiektu odbyła się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy – powiedział Michał Kowalski, dyrektor COS Cetniewo. – Inwestycja polegała na przebudowie boiska piłkarskiego. Dokonano wymiany nawierzchni i wykonaliśmy system podgrzewania murawy. To pierwsze w Polce i drugie na świecie boisko ze sztuczną murawą, które jest podgrzewane – dodał. W ramach dalszej poprawy warunków treningowych będzie ono oświetlone nowoczesnym i energooszczędnym oświetleniem typu LED. Podpisano już umowę na wykonanie tych prac, które dobiegną końca w czerwcu przyszłego roku.

Nawierzchnia obiektu została dostosowana do wymogów FIFA oraz uzyskała certyfikat Quality PRO. Boisko będzie przeznaczone do treningów uzupełniających w trakcie pobytu kadr narodowych przygotowujących się do udziału w mistrzostwach świata czy Europy, a także klubów i stowarzyszeń sportowych. Można nim grać również w rugby.

Dyrektor COS Cetniewo podkreślił, jak duży wpływ na rozwój ośrodka ma wsparcie „centrali” z Warszawy oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki ich zaangażowaniu i przekazanym środkom finansowym, udaje się dokonywać kolejnych zmian, które pozytywnie wpływają na komfort przebywających we Władysławowie sportowców. Koszt przebudowy boiska to prawie 4,8 mln złotych, a blisko 3,85 mln zł to dotacja uzyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.