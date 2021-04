Kolejni polscy tenisiści chcą pukać do światowej czołówki. „To największa nasza nadzieja”

Świerczyńska, zawodniczka InPost Team, nie ukrywa, że tenis jest jej wielką pasją. – O wiele lepiej idzie mi na turniejach, niż na treningach, bo czuję adrenalinę i bardzo lubię wygrywać. W wieku dziesięciu lat zostałam mistrzynią Polski krasnali – tak nazywała się ta kategoria wiekowa – i już zostałam przy tenisie, który po prostu pokochałam. Stałam się bardziej pewna siebie, to pomogło mi w kolejnych sukcesach – opowiada. Na koncie ma już zwycięstwa m.in. w międzynarodowych turniejach juniorskich ITF, czy mistrzostwach Polski do lat 16.

Siedemnastolatka z powodzeniem rywalizuje już ze starszymi zawodniczkami. – Pracujemy razem kilka tygodni, to jest moja perełka. Stawiamy sobie bardzo wysokie cele, bo Magda ma nieprawdopodobną umiejętność wygrywania meczów. Pod tym względem można porównać ją do największych zawodników świata. Jest urodzoną fighterką i kocha wygrywać – dodaje Bojarski.

Magda śmiało mówi o swoich marzeniach i wzoruje się na karierze Igi Świątek. – Iga wielką pracą osiągnęła coś nieprawdopodobnego. Chciałabym móc z nią zagrać, na przykład w turnieju wielkoszlemowym. Taki mecz mógłby mnie wiele nauczyć, ale też dałby mi bardzo dużo motywacji do ciężkiej pracy. Wiara w sukces jest niezbędna w każdym sporcie. Ja też wierzę ze wszystkich sił, że mi się to uda. Moim marzeniem jest też bycie zawodową tenisistką. Chciałabym, żeby był to mój sposób na życie i żebym mogła wiele lat czerpać z tego przyjemność – dodaje.

Jak mówi, tenis zajmuje jej większą część życia. – Jest po prostu moją pasją. Bardzo lubię oglądać zawodników, podpatruję ich grę. Mam problem z forehandem, więc sporo trenuję na sucho w domu patrząc na najlepszych zawodników. By osiągnąć sukces nie można trenować tylko na korcie, bo praca wykonywana, że tak powiem, po godzinach, jest bardzo istotna – mówi.

– Jeżeli chodzi o backhand to gra jak Szarapowa, jeśli chodzi o forehand to mogę porównać ją do Nadala, bo stosuje wiele zagrań top spin, a kobiety rzadko grają w ten sposób. Do tego ma bardzo prawidłowy serwis i dobrze gra przy siatce – charakteryzuje Świerczyńską trener.

W kwietniu utalentowana polska zawodniczka, wraz z innymi kadrowiczami z roczników juniorskich, trenowała na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo we Władysławowie. – Takie zgrupowania kadry odbywają się teraz coraz częściej. To dobra okazja do potrenowania z rówieśnikami i sprawdzenia poziomu swojej gry, a w Cetniewie są świetne warunki do trenowania – dodaje zawodniczka InPost Team.