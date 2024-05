Kolejny Festiwal Mody Fado już wkrótce w Grudziądzu! Zobaczymy kreacje znanych projektantów i pomożemy chorym dzieciom Aleksandra Pasis

To będzie trzeci Festiwal Mody Fado! W bajecznej scenerii kawiarni Fado przy ul. Reja w Grudziądzu zaprezentują swoje prace znani projektanci mody po to by przy tej okazji wspomóc leczenie dzieci chorujących na nowotwory. Impreza 25 maja! Wstęp: 40 zł. Wejściówki można nabyć w Fado Cafe.