Kolejny krok w kierunku trzeciego pasa dla autostrady A1 z Torunia do Włocławka wykonany (dan)

23 maja 2023 roku zawarto umowę na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia autostrady A1 Grzegorz Olkowski

We wtorek, 23 maja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umową na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia autostrady A1. Dodatkowy pas ruchu ma powstać na 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń-Południe do węzła Włocławek-Północ.