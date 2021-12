Kolejny sezon w Borach Tucholskich bez połączeń do Bydgoszczy. Rada Powiatu apeluje do marszałka o pociągi

Rada Powiatu przyjęła stanowisko w formie uchwały. Jest dwojakie. Z jednej strony jest radość, z drugiej - smutek.

Cieszy to, że w dni robocze zwiększyła się liczba par pociągów kursujących na trasie Bydgoszcz-Tuchola (z 11 do 14) oraz z Tucholi do Chojnic (z 5 do 8). - Jesteśmy zadowoleni, trudno nie być - mówi wicestarosta tucholski Zenon Poturalski.