Kolizja na autostradzie pod Włocławkiem. Policja ustala kto kierował rozbitym autem PA

Do kolizji doszło w piątek, 11 czerwca ok. godz. 4 na autostradzie pod Włocławkiem. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na pasie zieleni leży nissan - informuje st. sierż. Tomasz Tomaszewski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.