To będzie drugi kieszonkowy park we Włocławku. Przy ul. Zapiecek trwają już prace. Zdjęcia Joanna Maciejewska

Przy ul. Zapiecek we Włocławku trwa budowa parku kieszonkowego. To drugi taki park w mieście. Budowa niewielkiego parku, to koszt ponad 500 tysięcy złotych. Oprócz zieleni, pojawi się tam między innymi nowe oświetlenie i budki dla owadów. W ramach inwestycji powstaną też miejsca parkingowe. Kiedy park kieszonkowy będzie gotowy?