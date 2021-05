Kolizja w Żyglądzie. Motocyklista poszkodowany w Nowejwsi Chełmińskiej. Zdjęcia

Przejeżdżająca tamtędy właśnie karetka pogotowia zatrzymała się, medycy pytali czy potrzebna jest pomoc . Nie było poszkodowanych, więc karetka odjechała. Chwilę później przyjechało na miejsce zdarzenia zadysponowane wcześniej pogotowie. Jedna z osób uczestniczących w stłuczce poczuła się źle, ale zespół ratownictwa medycznego nie stwierdził, by wymagała zabrania do szpitala.

Do kolizji w Żyglądzie doszło dziś rano, po godz. 8 (28.05.2021). Kierowca forda kooga chciał włączyć się do ruchu na DK91, wymusił pierwszeństwo na maździe. Jeden z samochodów leżał na boku , drugi znajdował się na pasie ruchu. Autami biorącymi udział w kolizji podróżowały cztery osoby, w tym jedno dziecko.

Wczoraj (27.05.2021) strażacy z OSP Nowawieś Chełmińska zostali zadysponowani do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowy. Motocyklista, przy wjeździe do remizy OSP, uderzył w forda focusa. Motocyklista został poszkodowany i przetransportowano go do szpitala. Jego pojazd został całkowicie zniszczony. Uszkodzony był też przód forda. W akcji udział wzięli też strażacy z PSP Chełmno.