Koło Gospodyń Wiejskich z Przymuszewa z trzecim miejscem za wieniec dożynkowy w województwie

Zaczyna się rok szkolny. Chrońmy delikatne psychiki dzieci - komentuje Karina Obara

W środę dzieci wrócą do szkoły i póki co będą się uczyć i bawić razem, wreszcie patrząc sobie w twarz na żywo, obserwując mimikę i nadrabiając emocjonalne zaległości w rówieśniczych kontaktach. Wszystkie media skupiają się głównie na tym, że dzieci są pod szczególną ochroną, aby koronawirus ponownie nie doprowadził do lockdownu. A co z psychiką najmłodszych?