Kolumbarium w Tucholi powstanie w 2022 roku. To już postanowione

Rozmowy są konieczne, bo przedsięwzięcie to nie tylko kolumbarium, ale też budowa całego otoczenia, łącznie z drogami dojazdowymi. - Robimy właśnie wstępnie wyliczenia - informuje prezes. - Sprawdzamy, jaka byłaby wartość zadania, gdybyśmy my się go podjęli jako spółka.

Konieczne są drogi, chodniki. Konieczne są też pewne roboty ziemne, żeby skarpę odpowiednio przygotować.

- Potem zdecydujemy, czy będzie to zadanie gminne, czy my jako administrator cmentarza zlecimy przetarg - dodaje prezes PK.

Słyszymy zapewnienia, że w 2022 r. kolumbarium na pewno zostanie wykonane.