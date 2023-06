Dworzec w Grudziądzu czeka na remont. Ile firm stanęło do przetargu? Otwarto koperty

Do przetargu stanęła firma Budimex z Warszawy, która zaoferowała że wykona inwestycję za ponad 59, 9 mln zł. Polskie Koleje Państwowe S.A na ten cel zarezerwowały kwotę 64,9 mln zł. Choć oferta Budimexu mieści się w "portfelu" PKP, a nawet jest niższa to nie jest to jednoznaczne z wygraniem przetargu. Teraz nastąpi część analiz formalnych złożonej oferty.

Przypomnijmy. Firma będzie miała do wykonania inwestycję w formule "Projektuj i buduj", co oznacza że będzie musiała wykonać projekt budowalny wraz z całą dokumentacją i pozwoleniami, a następnie zająć się realizacją przebudowy. W ramach zamówienia przewiduje się przebudowę z częściową zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej.

Budynek powinien być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie służył celom obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego oraz dodatkowo pełnił funkcje usługowe i pomocnicze w tym: