Komendant wojewódzki Straży Pożarnej: - W Grudziądzu czuć zapał do pracy. Czuć ten "ogień"! Podsumowanie 2023 roku u strażaków

W akcjach, do których byli wzywani strażacy, straty materialne oszacowano w sumie na ok. 12 mln zł. Śmierć poniosło 35 osób.

Jeśli chodzi o najczęstsze akcje to prym zaczynają wieść miejscowe zagrożenia, których odnotowano 1785 wyprzedzając znacznie w statystykach pożary, których było 350. I tak w 2023 roku strażacy wyjeżdżali m.in. do:

- Wróciliśmy mniej więcej do ilości interwencji do stanu sprzed pandemii - zauważa st. bryg. Robert Gutowski, komendant Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Miał w 2023 roku być nowy wóz z drabiną. Umowę z firmą, która miała go wyprodukować zerwano

Strażacy z Grudziądza i druhowie z powiatu grudziądzkiego mogą też cieszyć się z nowoczesnego sprzętu. W 2023 roku do wielu remiz w poszczególnych gminach dotarły nowe wozy, m.in. w Plemiętach (gm. Gruta) za ponad 1 mln zł czy Piask (gm. Grudziądz) za ponad 1,3 mln zł. Pojazdy nowe także przyjechały z końcem 2022 roku do grudziądzkiej komendy o czym informowaliśmy na łamach "Pomorskiej". Dodajmy, że strażacy czekają od dłuższego czasu na nowy wóz z drabiną, gdyż obecny podnośnik jakim dysponują jest już bardzo wysłużony. Zapewnienie o tym, że specjalistyczny pojazd z drabiną mechaniczną trafi do Grudziądza złożył ponad rok temu ówczesny komendant wojewódzki nadbrygadier Jacek Kaczmarek. Niestety tak się nie stało. - Umowa z firmą, która wygrała przetarg została zerwana ze względu na brak certyfikatów - wyjaśnia st. bryg. Sławomir Herbowski. - Podobnie stało się w przypadku Inowrocławia, gdzie dotarł pierwszy taki wóz z drabiną... która złamała się. Chcemy odzyskać pieniądze. Sprawa zapewne trafi do sądu.