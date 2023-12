Kompletnie pijany kierowca spowodował kolizję w Grudziądzu. Jechał bez uprawnień

Do kolizji doszło po godz. 9.20 na ul. Paderewskiego, tuż przed rondem Fieldorfa. Było to klasyczne najechanie. - Sprawcą był kierujący volkswagenem jetta 31-letni mieszkaniec Grudziądza, który wjechał w poprzedzające go renault clio, które zostało jeszcze zepchnięte na volvo - mówi asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu.