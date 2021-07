Koncert, holi festiwal, spływ kajakiem... Imprezy w Grudziądzu w weekend 17 i 18 lipca [plan]

W ramach festiwalu "Lato na Starym Mieście" w sobotę o g. 19 na Rynku głównym w Grudziądzu (albo w klubie "Akcent", jeśli będzie padał deszcz) koncert da Sosnowski Kwartet.

Bartek Sosnowski miłośnikom muzyki znany jest jako jednoosobowy "zespół", którego płyta "The Hand Lugagge Studio" była nominowana do nagrody Fryderyka. Kolejny jego krążek - "Tylko się nie denerwuj" - to już praca naprawdę zespołowa. I właśnie piosenki pochodzące z tego albumu, utrzymane w stylistyce lat 70., usłyszymy na koncercie w Grudziądzu.