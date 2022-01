Koncert karnawałowy Arte Con Brio w wyremontowanej sali MGOK w Więcborku

- Dobra muzyka nie zna granic. O przebojowości i popularności utworu decyduje melodia, dobry tekst i świetne wykonanie. Niby to oczywiste, a jednak jakże trudne. Wszystko to znajdziecie Państwo na koncercie znakomitego zespołu „Soliści ARTE CON BRIO” zatytułowanym „To były piękne dni” – przeboje ostatnich 10-leci” w magicznej scenerii oddanej do użytku po remoncie sali widowiskowej. W programie koncertu znajdą się zarówno piosenki z lat dwudziestych i trzydziestych m.in. Jerzego Petersburskiego, Henryka Warsa poprzez hity lat siedemdziesiątych i późniejszych, wykonywane chociażby przez Zbigniewa Wodeckiego czy Elvisa Presley’a – zapowiadają organizatorzy.