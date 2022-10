Koncert trzech tenorów w Nakle. Okazją - Dzień Seniora. Zaśpiewa też Joanna Mioduchowska

Koncert trzech tenorów to oferta przygotowana przez Nakielski Ośrodek Kultury z okazji Dnia Seniora. W sali widowiskowej NOK wystąpią: Bartosz Kuczyk, Mirosław Niewiadomski i Mariusz Ruta. Wstęp jest darmowy.

Zabrzmią arie i szlagiery w Nakle nad Notecią

- Tych trzech mężczyzn jednoczy pasja śpiewu, poczucie humoru i przyjaźń, przenosząca się na scenę. Zdarza się, że podczas koncertu nie szczędzą sobie wzajemnie żartów i uwag. Podstawą jest jednak interakcja z publicznością, a wszystko oparte o repertuar dobrany w taki sposób, aby obok klasycznych arii operetkowych czy operowych rozbrzmiewały przeboje muzyki rozrywkowej, arie włoskie, piosenki Elvisa Presleya czy Franka Sinatry - informuje Michał Dubkowski, dyr. ośrodka kultury w Nakle.

I zachęca do skorzystania z zaproszenia. Na wydarzenie to zaprasza też mieszkańców, nie tylko tych 60 plus - Sławomir Napierała, burmistrz Nakła. Początek – godz. 16.