Koncerty, bale karnawałowe, warsztaty, wyjazdy - co jeszcze wkrótce w Chełmnie i gminach powiatu?

Bal Karnawałowy w gminie Kijewo Królewskie

Na zabawę dla osób 60 plus zapraszają organizatorzy do świetlicy wiejskiej w Kiełpiu. Bal Karnawałowy zaplanowano na 10 lutego, od godz. 18. Bufet zapewni KGW Kiełp. Zabawę poprowadzi Zbigniew Komorowski, a animacje, konkursy - załoga Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewski. Oczywiście, mile widziane są fantazyjne przebrania uczestników. Koszt udziału to 30 złotych.