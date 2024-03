Konfederaci i Bezpartyjni Samorządowcy w Bydgoszczy. Są kandydaci do sejmiku województwa

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy startują w całym kraju jako komitet ogólnopolski. O tym, kto będzie startował do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, powiedział lider Konfederacji w Bydgoszczy, Marcin Sypniewski. Prezentacja kandydatów miała miejsce przy pomniku króla Kazimierza Wielkiego.

- Wystawiamy pełne listy wyborcze w sześciu okręgach województwa - zaznaczył Marcin Sypniewski. - Na naszych listach jest bardzo dużo młodych kandydatów. Mamy jeden z najmłodszych komitetów w skali kraju. Niektórzy nasi kandydaci byli małymi dziećmi, kiedy Piotr Całbecki obejmował urząd marszałka. Ten urząd trzeba przewietrzyć.

Szef Konfederacji w Bydgoszczy zaznacza, że "wybory samorządowe" to nie wybory polityczne. - Powinno się w nich wybierać tych, którzy potrafią zadbać o drogę, chodnik, o kasę gminną, a w skali województwa takich, których potrafią działać dla wspólnego dobra i gospodarować oszczędnie pieniędzmi - dodał Stachowiak. - Idziemy tam po to, by po pierwsze patrzeć władzy na ręce i po to, by pieniądze publiczne były wydawane uczciwie.