Konferencja „Polska jest jedna – inwestycje lokalne” w Rypinie. Zobacz wideo

– Realizowane programy inwestycyjne zostały wypracowane właśnie na takich spotkaniach jak to w Rypinie – tłumaczy Łukasz Schreiber. – Rozmawialiśmy z samorządowcami: z wójtami, burmistrzami, starostami i radnymi. Dzisiaj widać tego efekty, o czym mówią także samorządowcy. Pamiętam perspektywę 2015 roku. Była ona zupełnie inna, były obawy o przyszłość, w małych gminach pieniędzy starczało na bieżącą działalność. Dziś się to zmienia i nie jest to zdanie tego czy innego polityka.