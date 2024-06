Konferencja Work-life balance w Bydgoszczy. O czym rozmawiali eksperci?

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował w środę, 26 czerwca 2024, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wydarzenie „Work-life balance a mobbing”. Poruszono tematykę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Podczas konferencji, która odbyła się pod patronatem naszej gazety, eksperci rozmawiali o zdrowym środowisku zawodowym. Ważną rolę w rozpoznaniu tego, co dzieje się zatrudnionym w przedsiębiorstwach, instytucjach czy urzędach, powinni pełnić związkowcy. - To związki zawodowe są w zakładzie pracy najbliżej pracowników i one znają problemy tych pracowników lepiej niż my, inspektorzy - mówi Waldemar Adametz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.

Zaburzenie harmonii

Dobre eksperymenty

Przykłady dobrych praktyk w zakresie work-life balance można mnożyć. To choćby elastyczne godziny pracy, skrócony czas pracy, możliwość korzystania z pracy zdalnej czy więcej dni płatnego urlopu albo dofinansowania do szkoleń, w tym kompetencyjnych i językowych.

Na tym, aby połączyć obowiązki w pracy i domu, zależy przede wszystkim młodym rodzicom, zwłaszcza matkom. Magdalena Araczewska, nadinspektor pracy w OIP w Bydgoszczy, wskazuje na kwestię rodzica na rynku pracy. Oprócz m.in. urlopów macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich są inne rozwiązania prawnie gwarantowane. - To m.in. okres niewykonywania pracy związany z opieką nad dzieckiem do 14. roku życia i zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych - podkreśla Araczewska.

Magdalena Andler, trener spójnego wizerunku, mówi natomiast o pewności siebie, jako o podstawowym elemencie budowania tego wizerunku. - Pewność siebie to stan, w którym czujemy się dobrze sami ze sobą, jesteśmy pewni poczucia własnej wartości i kompetencji.