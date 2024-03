Koniec kontroli oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych mówi o cyrku

Przypomnijmy: w oświadczeniu majątkowym z lat 2019-2023 Radosława Sikorskiego (niegdyś europosła, obecnie ministra spraw zagranicznych) znalazła się m.in. informacja, że jest członkiem Rady Doradczej konferencji Sir Bani Yas Forum w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dla niewtajemniczonych: to grupa, zrzeszająca ekspertów politycznych i opiniotwórczych, którzy rozmawiają na temat kwestii dotyczących Bliskiego Wschodu. Z tytułu tego doradztwa Sikorski rocznie dostawał 93 tys. euro, a od 2017 roku otrzymał łącznie prawie 500 tys. euro. Eurodeputowani muszą zgłaszać takie wyjazdy, ale Sikorski tego nie zrobił. Tłumaczył, iż nie musiał, gdyż nie podróżował do ZEA jako europarlamentarzysta.

Kontrola właśnie się skończyła. - Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących podjęciem działań, określonych w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tj. skierowaniem zawiadomienia, wystąpienia, wniosku bądź informacji do właściwych organów - przekazał Onetowi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Sprawę wzięło pod lupę Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrola dotyczyła sprawdzenia dokumentów złożonych przez byłego europosła w latach 2019-20223 przez Radosława Sikorskiego w związku z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Sam Sikorski zaznacza: - Przypominam o sposobie zakomunikowania wszczęcia kontroli. Pod mój dom przyjechało pięć osób tylko i wyłącznie po to, żeby tego samego dnia wieczorem w Wiadomościach TVP móc o tym poinformować. Bo gdyby dostarczono to pocztą, potrwałoby to parę dni i potencjał medialny już byłby mniejszy. Przecież wielu parlamentarzystów było kontrolowanych i w innych przypadkach takiego cyrku nie odstawiano. Więc intencja była od początku polityczna.