Kto wystartuje do Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza? Jest kilka pewnych nazwisk

Europoseł, teolog i była wiceminister

Kolejne nazwisko, które miałoby się pojawić na liście PiS-u do Europarlamentu, to Mariusz Kałużny z Torunia. Z wykształcenia teolog i politolog (po UMK i MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie) po raz pierwszy dostał się do Sejmu w 2019 roku, w 2023 roku uzyskał reelekcję. Jest członkiem Suwerennej Polski, w przeszłości był sekretarzem generalnym Solidarnej Polski.

Bez decyzji w PO i Trzeciej Drodze

Wśród działaczy Platformy Obywatelskiej mówi się powszechnie o kandydaturze Krzysztofa Brejzy, który ma mandat europosła (za Radosława Sikorskiego, który z fotela w Parlamencie Europejskim zrezygnował, by zostać ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie Donalda Tuska). Co do pozostałych nazwisk nie ma jeszcze pewności, ani - co istotne - decyzji. O kształtach list do PE dyskutowano w poniedziałek na zarządzie krajowym PO.