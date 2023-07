Koniec prac na ul. Wybickiego w Grudziądzu? Kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie teraz

Remont ulicy Wybickiego w Grudziądzu

Wraz z początkiem remontu ul. Wybickiego ograniczono na niej ruch samochodów. Kursować przestały tramwaje do Tarpna.

Przypomnijmy: naprawa jezdni przy torowisku tramwajowym na ul. Wybickiego w Grudziądzu rozpoczęła się na początku lipca. Jak co roku, bo naprawy takie są prowadzone w każde wakacje od czasu, gdy w 2015 roku zakończono kompleksową modernizację sieci tramwajowej na starówce w Grudziądzu. Pisaliśmy o tym, m.in. TUTAJ.

Kiedy pojedziemy ulicą Wybickiego w Grudziądzu?

Kiedy wraz z początkiem lipca rozpoczynał się remont ul. Wybickiego, urzędnicy komunikowali, że naprawa jezdni przy torowisku potrwa około miesiąca . I tak też się stało - roboty zostały już zakończone. Ale mylił się ten, kto liczył, że wraz z początkiem sierpnia na tory prowadzące do Tarpna wrócą tramwaje. Bo tak się nie stanie.

- Wykonawca zakończył wszystkie roboty brukarskie, a - zgodnie z wymaganiami specyfikacji - beton musi odpowiedni związać. Czas wiązania to około 2 tygodnie. Jest to przyczyna, dla której odcinek ten nie został jeszcze oddany do użytkowania - wyjaśnia Marcin Mielnicki z biura prasowego ratusza.

Po tym jak beton wyschnie, robotnicy wrócą jeszcze na ul. Wybickiego, aby wykonywać spoinę bitumiczną między kostkami.

- Przywrócenie ruchu tramwajów oraz całkowitego ruchu kołowego planowane jest od połowy sierpnia - dodaje Mielnicki.

W zamian za "wyłączone" tramwaje do Tarpna od początku remontu ulicy Wybickiego jeżdżą autobusy komunikacji zastępczej oznaczone literami AT. Od 1 sierpnia będzie ich jednak dużo mniej: Wielkie cięcie rozkładów linii autobusowej AT MZK Grudziądz