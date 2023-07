Wielkie cięcie rozkładów linii autobusowej AT MZK Grudziądz. Już od 1 sierpnia!

Nowe rozkłady jazdy autobusów linii AT MZK Grudziądz

W lipcu rozkłady tymczasowych tramwajów są zsynchronizowane z rozkładami tymczasowych autobusów - AT odjeżdżają co ok. 11 minut. Ale w sierpniu już tak nie będzie.

Autobusy linii AT wprowadzono na początku lipca, gdy zaczął się remont ulicy Wybickiego w Grudziądzu . Zastępują one tramwaje, które z powodu tych prac nie mogą jeździć między al. 23 Stycznia a osiedlem Tarpno.

- Powodem zmniejszenia liczby kursów autobusów AT jest dostosowanie rozkładu do rzeczywistego zapotrzebowania pasażerów, a także urlopy kierowców MZK - mówi Anna Majchrzak-Poniewierka, dyrektor wydziału komunikacji miejskiej grudziądzkiego ratusza.

To w ratuszu zapadła decyzja o zmniejszeniu liczby kursów autobusów AT realizowanych przez MZK Grudziądz.

Co w zamian oferują urzędnicy? - Autobusów AT będzie mniej, ale pasażerowie nie zostaną bez możliwości dojazdu, ponieważ mogą korzystać też z autobusów linii nr 3, a także niektórych kursów linii 19 i 22, które na odcinku Tarpno-al. 23 Stycznia są wykonywane tą samą trasą co AT - dodaje Anna Majchrzak-Poniewierka.

O natychmiastowych przesiadkach na al. 23 Stycznia pasażerowie muszą więc zapomnieć.

Przypomnieć warto, że autobusami wszystkich linii na trasie Tarpno-al. 23 Stycznia można podróżować na podstawie biletu skasowanego w tramwaju tymczasowej linii nr 3. Oczywiście, dodatkowego biletu nie trzeba też kasować podczas przejazdu w drugą stronę.