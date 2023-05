Koniec z plastikowymi słomkami, talerzami czy sztućcami. Inaczej wielka kara!

Do 500 tys. zł kary

Ma to być maksymalnie 1 zł za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom. Chodzi np. o opakowania, w których serwowane są napoje czy żywność. Opłata będzie doliczona do ceny produktu i naliczać ją będą punkty handlowe. Takie punkty będą musiały jednak zapewnić klientom alternatywę dla jednorazowego kubka z plastiku, który będzie albo z materiału podlegającego biodegradacji, albo będzie wielorazowego użytku. Opłaty mają pomóc ograniczyć stosowanie jednorazowych kubków czy pojemników na żywność.

„Papierowe słomki nie uratują planety”

Internauci są w tej sprawie podzieleni.

„Papierowe słomki i sztućce nie uratują planety. Ludzie dają się sterować ideologicznie” - komentuje „MP 23”.

„Łys”: „Wszystko ma jeden cel! Drewniane kółeczka do uszu, bambusowe sztućce, papierowe talerze i inne wyroby zdrożeją!”

„Noname”: „Dobrze, że nie zakazali używania polistyrenu na budowach, bo byśmy domy chyba gliną i trawą uszczelniali”.

„Nick”: „Jogurt, pierogi, ser podrożeją przez opłatę za plastikowe opakowanie”.

Tymczasem liczby mówią same za siebie.

Każdego roku ok. 8 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. W Polsce zużywa się około 3,5 miliona ton plastiku rocznie, jednak większość z nas chciałaby to ograniczyć.