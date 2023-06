Sklepy szukają pracowników na sezon nad morzem, w górach i na Mazurach. Znamy stawki godzinowe

Praca w wakacje. Już można aplikować

Pracę z wypoczynkiem można łączyć od połowy czerwca m. in. w Międzyzdrojach, Mielnie, Mrągowie, Szklarskiej Porębie lub Karpaczu.

„Dla nowo zatrudnionych Biedronka oferuje stawkę godzinową od 22,80 zł brutto, nawet do 27 zł brutto , pracę w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie. To rozwiązanie pozwala na zdobycie doświadczenia u lidera branży handlowej w Polsce, a także na korzystanie z uroków miejscowości wypoczynkowej po pracy. Pierwsi kandydaci zostaną zatrudnieni od połowy czerwca - aplikacje można składać poprzez stronę karierową pracawbiedronce.pl. Kandydaci nie muszą dołączać CV” - czytamy w informacji prasowej.

Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również ci pracownicy Biedronki, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem, mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w wybranych miejscowościach z dużym ruchem turystycznym wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i ci zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji.

W wybranych przypadkach Biedronka gwarantuje pracownikom również zakwaterowanie lub pokrycie kosztów przejazdu, a także posiłek. Wyjazdy osób zatrudnionych w Biedronce realizowane są od połowy czerwca do końca sierpnia.