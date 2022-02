Koniec ze zmianą tablic rejestracyjnych. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło i ile zaoszczędzą kierowcy

- Zmiany w przepisach zawsze szokują kierowców i nie każdy zwraca o nich słyszy - komentuje Marek zawodowy kierowca z Bydgoszczy. - Wprowadzone zmiany to jest coś na co wielu z nas czekało. Przy następnej wymianie samochodu nie będę musiał się przejmować, z którego województwa pochodzi samochód. Może dzięki takiej zmianie kierowcy nauczą się dbać o takie tablice

Oszczędność dla kierowcy

Osoba kupująca samochód jest już zwolniona z obowiązku wymiany w nim tablic. Dzięki temu w kieszeni kierowcy pozostaje kwota 80 złotych , bo tyle najczęściej kosztuje wymiana starej na nową. Dodatkowa oszczędność wynika z odliczenia kwoty, którą należy uiścić za naklejkę kontrolną. Sumując, jest to oszczędność wynosząca blisko 100 złotych . Brak wymogu wymiany tablicy nie zwalnia jednak użytkownika z pokrycia opłaty za legalizację obecnej. W drugiej połowie roku mają także zniknąć karty pojazdu, co przełoży się na kolejną opłatę mniej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Nie wszystkie tablice rejestracyjne można pozostawić bez wymiany. Jeżeli tablice są koloru czarnego, albo są one pozbawione logo symbolizującego przynależność do Unii Europejskiej tzw. Eurotablice kierowca będzie musiał je wymienić.

Jeżeli w wyniku kolizji, niewłaściwej eksploatacji lub zdarzenia losowego obecna tablica uległa uszkodzeniu, kierowca również będzie zobligowany do jej wymiany. Jeżeli szukasz aktualnie samochodu, a nie myślisz o zmianie tablic to sprawdź, w jakiej są one kondycji oraz czy zostały wykonane zgodnie z obecnym wzorem.