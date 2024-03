Konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży w Nakle rozstrzygnięty. Wśród laureatów pianiści z Bydgoszczy i Nakła

Młodzi wykonawcy przyjechali do Nakła z całej Polski. Reprezentowane były m. in. takie ośrodki muzyczne jak Warszawa, Szczecin. Wrocław, Gdańsk, Poznań czy Łódź. Nie zabrakło też wśród uczestników konkursu utalentowanej młodzieży z Kujaw i Pomorza. O laur konkursu w Nakle, oprócz reprezentantów gospodarzy, walczyli też młodzi pianiści z Bydgoszczy, Grudziądza i Solca Kujawskiego.

Pierwsze konkursy odbywały się w zabytkowych murach I LO im. Krzywoustego w Nakle, to szkoła do której uczęszczał Rafał Blechacz. VIII edycję, podobnie jak kilka poprzednich, zorganizowano już w innym miejscu, w murach Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Wysoki poziom, duże emocje

Najliczniej reprezentowana była pierwsza grupa, w której do rywalizacji przystąpiło aż 20 młodych wykonawców. To od nich rozpoczęły się konkursowe przesłuchania. Po zakończeniu wszystkich prezentacji uczestników i gości zaproszono na finałową galę. Emocje były ogromne.

- Synowi dobrze poszło, ale poziom konkursu jest wysoki. Inne dzieci też bardzo dobrze grały. Zobaczymy jak będzie – mówił jeden ze zdenerwowanych rodziców czekając na uroczystość.

- Jesteśmy dumni, że konkurs na trwałe wpisał się już do kalendarza wydarzeń muzycznych i to nie tylko naszego miasta, ale też powiatu i województwa. Cieszymy się, że do nas przyjeżdżacie, z Warszawy, Opola i innych miast. Poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko. To pewnie spowodowało, że mniej uczestników zgłosiło się tym razem. Rok temu było ponad 50 osób, w tym 39 – mówił tuż przed ogłoszeniem wyników Sławomir Napierała, burmistrz Nakła.

Wysoki poziom to od lat zasługa jury, w którym zasiadają: Joanna Marcinkowska, Michał Szymanowski i Adam Zok.

- To fantastyczny konkurs, jedyny w swoim rodzaju, który znalazł swoje stałe miejsce nie tylko na mapie regionu, ale całej Polski – podkreślała przewodnicząca jury Joanna Marcinkowska. Dziękowała organizatorom, ale też pedagogom i rodzicom zaangażowanym w proces dydaktyczny.