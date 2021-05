Konkurs Piórko 2021. Rekord zgłoszonych tekstów i 100 tys. zł dla laureatki od Biedronki

To oni, za pośrednictwem strony piorko.biedronka.pl mogą nadsyłać od teraz do 28 czerwca br. swoje prace. Jest o co walczyć: autor najlepszych ilustracji otrzyma od Biedronki 100 tys. zł nagrody. Wiadomo już, że taką samą kwotę dostanie Justyna Woźniak, zwyciężczyni literackiego etapu Piórka 2021.

Zgłoszenie swoich ilustracji do drugiego etapu Piórka jest bajecznie proste. Wystarczy zarejestrować się poprzez piorko.biedronka.pl i – po przeczytaniu zwycięskiego opowiadania – stworzyć do niego warstwę graficzną.

Piórko. Konkurs na książkę dla dzieci w wieku 4-10 lat

Potem pozostaje oczekiwać na telefon od Biedronki, organizatora Piórka, oczywiście ze schłodzonym szampanem w lodówce. To po to, by było czym celebrować zwycięstwo, czek na 100 tys. zł i swoje nazwisko na okładce książki sprzedawanej we wszystkich sklepach sieci Biedronka w Polsce już od września tego roku.