Konkurs plastyczny "Inowrocławski czar dwóch kółek" rozstrzygnięty. Zobaczcie najciekawsze prace

NOWE Rolnik w spirali długów. Co zrobić, by nie stracić majątku? Eksperci doradzają

To właśnie kujawsko-pomorskie gospodarstwo, pod koniec 2020 roku, było najbardziej zadłużonym w Polsce. Mowa o zobowiązaniach na łączną kwotę... 6,2 mln złotych. Dodajmy, że w Krajowym Rejestrze Długów znalazło się 1 441 gospodarzy. Co można zrobić, by uratować się z finansowych opresji?