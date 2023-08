Konrad Bukowiecki bez więzadeł w kolanie, ale i tak ma złoto!

– W tej chwili jestem już na zupełnie innym etapie niż jeszcze miesiąc temu, bo po prostu nauczyłem się z tym żyć. Nauczyłem się żyć z bólem, bo ten ból cały czas jest i to się nie zmieni, ponieważ więzadła są zerwane i same się nie zrosną, dopóki nie wejdzie w to ingerencja chirurga, a tej ingerencji, póki co, nie będzie. Trochę nauczyłem się to oszukiwać i z tym żyć, ale na pewno gorsze jest to, co się dzieje w mojej głowie, niż to, że jest ból. Z nim sobie poradzę, drugi raz to się już nie zerwie i nic więcej się tam nie stanie, ale trudniej jest się przemóc, bo przecież mam cały czas w głowie, że np. to kolano może uciec i będzie tragedia. Pracuję nad tym, na pewno nie było to łatwe pół roku – mówi Bukowiecki.