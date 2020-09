Konrad Bukowiecki: Uwielbiam startować w Memoriale Kamili Skolimowskiej

Tegoroczna impreza, w naprawdę gwiazdorskiej obsadzie, odbędzie się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Co najważniejsze, wstęp na trybuny jest bezpłatny.

Bukowiecki będzie miał w Chorzowie bardzo poważnych konkurentów, bo zaproszenie do startu w Memoriale Kamili Skolimowskiej przyjął nie tylko najlepszy w tym sezonie zawodnik w Polsce Michał Haratyk, ale również mistrz olimpijski z Rio de Janeiro i aktualny wicemistrz świata Ryan Crouser, dla którego będzie to pierwszy tegoroczny start w Europie. To nie koniec, bo w Chorzowie wystąpi także trzeci na tegorocznych listach Nick Ponzio (USA), czy dwukrotny mistrz świata David Storl (Niemcy).

– Ten sezon nie jest dla mnie udany, ale głęboko wierzę, że chociaż w jego końcówce mogę pchać mocniej i dalej. Należy jednak pamiętać, że wszystko, co najważniejsze w sporcie, czyli igrzyska, odbędą się za rok – dodaje kulomiot InPost Athletic Team. Nic dziwnego, że Bukowiecki lubi startować na Memoriale Skolimowskiej, bo przed rokiem pchnął kulę na odległość 22,25 m, ustanawiając swój rekord życiowy.