Kontrola policji w szkole w Białych Błotach. Nauczyciel zawieszony, w tle oskarżenia

- Nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim, ale jeszcze dziś, jak skończę pracę, dostarczę mu do domu decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych. To dla mnie przykra historia, nie wiem, co o tym myśleć, jestem przekonana, że w szkole nic złego się nie wydarzyło. I pytam rodziców, dlaczego nie przyszli z tym do mnie, tylko piszą anonimy do kuratorium - w poniedziałek mówiła dyrektorka.