Kontrowersyjna paczka przekazana na WOŚP przez komendanta policji w Golubiu-Dobrzyniu. Mamy odpowiedź komendy!

- Każdy z nas wie jak ważną i wielką sprawą zajmuje się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdy dokłada od siebie przysłowiowy grosz, by pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Tym bardziej bulwersujące jest zachowanie komendanta powiatowego policji z Golubia-Dobrzynia Krzysztofa Grugla, który przekazał na licytację paczkę. No właśnie. Paczkę będąca reklamą Osady Karbówko z produktami spożywczymi, które zostały tam wyprodukowane. Paczkę tą zapewne ów komendant dostał za darmo od lokalnego przedsiębiorcy, którym jest właściciel Osady Karbówko. Co gorsza produkty te były przeterminowane bo termin ich ważności minął 2 stycznia tego roku. Paczka została wylicytowana za 160 zł. Czy pan komendant chciał pokazać niechęć poprzedniej władzy za czasów której został nominowany na stanowisko do WOŚP czy chciał zareklamować się czymś czego sam już nie mógł zjeść? - pyta wolontariuszka.