Konwent Marszałków RP obradował w Żninie. O czym rozmawiano? [zdjęcia]

Oprócz marszałków województw lub ich przedstawicieli, byli w Żninie obecni także reprezentanci rządu, eksperci i przedstawiciele biznesu.

- Jesteśmy w ciekawym miejscu. Nie tylko dla naszego województwa, ale także dla Polski. To jest kolebka naszej państwowości. Tu się wszystko zaczynało. To wyjątkowe miejsce - powiedział na wstępie marszałek Piotr Całbecki, prowadzący spotkanie.

Dodał także, że jest mu przykro iż w spotkaniu nie uczestniczył burmistrz Żnina.

- Bardzo nad tym ubolewam, bo uważam, że dla konkretnych samorządów to jest okazja do poznania tego co my robimy również przez samorządy lokalne. Miejsce, w którym jesteśmy, pomimo iż nie jest to stolica województwa, miasto ma ogromne zasługi w tworzeniu naszej tożsamości - powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko - pomorskiego.