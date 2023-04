Korepetycje last minute, ale wychodzą drożej niż "lasty". Zapłacisz nawet 120 zł za godzinę

- Nie trzeba szukać korepetycji na początku roku szkolnego. Wystarczy miesiąc, żeby powtórzyć materiał, no i zaoszczędzić - z takiego założenia wychodziło wielu uczniów, którzy od 4 maja 2023 będą pisać matury oraz ósmoklasiści, zaczynający 23 maja.

Ceny korepetycji

Mają wszystkie miejsca zajęte, nie szukają nowych osób. Skoro ofert ubyło, to nauczyciele, którzy jeszcze posiadają wolne moce przerobowe, podbijają stawki. Doszło do tego, że w Kujawsko-Pomorskiem za dodatkową lekcję trzeba dać nawet 120 zł. Takie ceny dotyczą nie tylko najpopularniejszych przedmiotów, czyli matematyki i angielskiego. Przykładowo: w Bydgoszczy tyle bierze pewien korepetytor historii. Nauczycielka matematyki z Torunia życzy sobie 95 zł (akurat promocja). Angielski jest np. po 100 zł (bez promocji), fizyka - 80 zł (tak samo niemiecki), chemia – 75.

Raczej się przeliczyli, bo nie zaoszczędzą. We wrześniu czy październiku mogli znaleźć ofertę dodatkowego angielskiego za 30 zł za godzinę (60 minut, a nie lekcyjną), a matematykę nawet za 25 zł. Było w miarę tanio, ponieważ propozycji pojawiało się wiele, jak to na początku sezonu. Korepetytorzy znaleźli klientów.

Bydgoszczanka szukała dla syna korepetycji z angielskiego i znalazła ofertę w necie. - Ceny za korki z tego przedmiotu zaczynają się od 35 zł. Zdziwiłam się, gdy pewien nauczyciel w ogłoszeniu napisał o 20 zł. Okazało się, że 20 zł to on chce za pierwszą lekcję, tzn. próbną. Kolejne będą po 50.

Podziękowała i zadzwoniła do nauczyciela, który reklamował się, że udziela lekcji za wspomniane 35 zł. Oferta nieaktualna. W dwóch kolejnych przypadkach było identycznie. Kobieta nie może czekać – syn za niecałe 1,5 miesiąca przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Zatelefonowała więc znowu do pierwszego nauczyciela. - Podejrzewałem, że pani ponownie ze mną się skontaktuje. Inni mają komplet uczniów, ja jeszcze nie - usłyszała matka ósmoklasisty.