Korepetycje z angielskiego

140 zł za 45-minutową lekcję angielskiego to raczej sporo, jak na stawki kujawsko-pomorskie. Przyglądamy się cenom dodatkowych innych lekcji, zakładając, że te trwają godzinę zegarową (60 minut), a uczeń jeździ do korepetytora. Są wyższe niż na początku roku szkolnego 2022/2023. Udzielający przekonują, że to przez inflację. W ich sytuacji jest to natomiast zarobek na czysto. Nie ma co ukrywać: korepetycje to dla nich zazwyczaj dorabianie po cichu, a więc bez umowy oraz odprowadzania stawek do skarbówki. Za wspomniany angielski (to najpopularniejszy, obok matematyki, przedmiot na korepetycjach) damy średnio 60 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za hiszpański. Język niemiecki kosztuje przeważnie 55 zł. Kto chce poduczyć się włoskiego, ten wyda mniej więcej 50 zł. Wybrani chodzą na dodatkowe lekcje polskiego. Wówczas płacą 40-80 zł.