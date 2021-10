Korki na Nowym Rynku w Sępólnie. Jeśli nie rondo, to chociaż sygnalizacja świetlna ma rozwiązać problem

Każdy mieszkaniec, który w godzinach popołudniowych z ulicy Nowy Rynek chce dojechać do centrum, wie, jak trudno włączyć się do ruchu ze skrzyżowania na drogę krajową nr 25, czyli ulicę Hallera lub Sienkiewicza. Budowa ronda nie może dojść w tym miejscu do skutku, więc radni zaproponowali inne pomysły.

- Już nie wiem, co można by zrobić. Może między godziną 14 a 16 powinny być uruchomione światła. Samochody stoją aż za przedszkolem, bo nie można się „wpiąć” w ulicę Hallera. Obojętnie, czy jest to akurat dzień wywozu śmieci czy nie. Pytają mnie o to mieszkańcy, a nie wiem, czy doczekamy się ronda – wnioskowała wiceprzewodnicząca RM w Sępólnie, Anna Miczko.