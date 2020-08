Koronawirus Chełmno - przybyło zakażonych Covid-19 w powiecie chełmińskim. Nie lekceważmy obostrzeń

Do wczoraj (24.08. br.) w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 1153 przypadki zakażeń koronawirusem . Zmarło 52 mieszkańców, natomiast 718 to ozdrowieńcy.

Przypomnijmy, do końca lipca w powiecie chełmińskim utrzymywała się stała od kilku tygodni liczba osób zakażonych koronawirusem - 68. 30 lipca liczba zakażonych wzrosła do 69, a dzień później do 71. Tylko jednego dnia, 31 lipca - przybyło trzech chorych. Potem, 7 sierpnia zakażonych było już 74, 11 sierpnia - 76, a dzień później - 77. 13 sierpnia przyniósł informację o kolejnej zakażonej osobie. W sumie w czwartek 13 sierpnia było więc w sumie już 78 zakażonych.

Wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w powiecie chełmińskim

Ta liczba utrzymała się do 21 sierpnia. Wówczas wojewoda poinformował, że zakażona jest kolejna - jedna osoba z powiatu chełmińskiego. Było ich więc w sumie 79. Następnego dnia zakażonych w naszym powiecie było już 81. 24 sierpnia podano do wiadomości, że jest następny zakażony. Zatem liczba zakażonych mieszkańców wzrosła do 82.