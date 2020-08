Koronawirus w straży miejskiej we Włocławku. Będą masowe testy służb mundurowych? Mamy odpowiedź prezydenta

Na początku sierpnia okazało się, że jeden ze strażników miejskich we Włocławku ma koronawirusa.

Radny chce, by pod kątem koronawirusa zbadać straż miejską

Koronawirus Włocławek. Nowe przypadki koronawirusa we Włocławku, między innymi w muzeum [wideo]

Radny miejski z Włocławka postulował o testy na koronawirusa wśród strażników miejskich

W związku z tą informacją radny Rady Miasta Andrzej Gołębieski (PiS) napisał do prezydenta Włocławka interpelację.

"W imieniu mieszkańców Włocławka zwracam się z uprzejmą prośbą o przebadanie wszystkich pracowników Straży Miejskiej na obecność Covid-19. Badanie to jest konieczne z uwagi na wykrycie wirusa u jednego z pracowników Straży Miejskiej" - czytamy w piśmie.

Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku, podkreślał w rozmowie z nami, że to decyzja prezydenta. Zaznaczał jednak, że nadzorem sanepidu objęty jest wyłącznie strażnik, który od 14 lipca przebywał na urlopie. Nie zdążył wrócić do pracy, W związku z tym sanepid nie wydał żadnych decyzji w sprawie pozostałych strażników miejskich.