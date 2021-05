Koronowo na starej fotografii. Trwa zbiórka zdjęć. Będzie wystawa uliczna

Zobacz wideo: Zimna wiosna to droższe warzywa.

„Koronowo na starej fotografii”- to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się i Urząd Miejski w Koronowie. Poszukiwane są historyczne zdjęcia miasta począwszy od XIX wiecznych do tych, wykonanych w latach 80. naszego wieku.

-Udostępnij zdjęcie mające wartość historyczną i podziel się nim z lokalną społecznością – apelują osoby zaangażowane w projekt. Obiecują, że najciekawsze fotografie zostaną pokazane mieszkańcom. W planach jest organizacja ulicznej wystawy poświęconej dawnemu obliczu Koronowa.

U fotografa na rynku w Koronowie czekają do 28 maja

Archiwalne zdjęcie przynosić można do 28 maja do Studia Fotograficznego „Rozalia” przy pl. Zwycięstwa w Koronowie, czyli na koronowskim rynku. Zostanie tam wykonana ich cyfrowa kopia, oryginały wrócą do właścicieli.