Rowerzyści alarmują. Ścieżka rowerowa z Bydgoszczy do Koronowa nieprzejezdna [zdjęcia]

- Zbudowany został nowatorską wówczas metodą, z użyciem kruszywa naturalnego. Zgodnie z projektem położono 4 cm warstwę wierzchnią. Po latach użytkowania i zgrabiania liści jesienią okazało się, że warstwy górnej ubyło i pod naciskiem wąskich kół rowerów nawierzchnia zaczęła się rozchodzić - tłumaczy problem starosta Porzych. - Teraz położona zostanie nowa, 8 cm warstwa wierzchnia – informuje. - Poprawić to powinno komfort jazdy.

Więcej wiadomości z Koronowa i okolic na www.pomorska.pl/koronowo[/a]

Oferty na wykonanie prac złożyło sześć firm. Przetarg wygrał wykonawca z Torunia i to on teraz realizuje inwestycję. Koszt zaplanowanych robót to około 290 tys. zł brutto. Remontowany fragment traktu biegnie lasami, wzdłuż DK nr 25. To odcinek o długości ponad 3,6 km, który rozpoczyna się kilkaset metrów za granicą administracyjną Bydgoszczy (za ul. Opławiec) a kończy się w pobliżu skrzyżowaniu z DW 244, przy restauracji Ugotowani.