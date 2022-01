"Korzystaj z głową z komputera!" Nowy film policjantów z Inowrocławia

Nowy film policjantów z Inowrocławia

W trzech odsłonach SPOT pokazuje do jakich sytuacji może dochodzić, gdy nikt nie kontroluje dziecka co robi w czasie wolnym przy komputerze i w internecie. Dlatego szczególnie w tym zakresie muszą być czujni rodzice i opiekunowie. Powinni też edukować swoje dzieci, by nie spotkało ich przykre zdarzenie.

Realizatorki spotu, policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: st. asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Izabella Drobniecka wspólnie z filmowcem Panem Henrykiem Domagała - widocznym także na filmie, przygotowali te sytuacje, które mogą się wydarzyć, gdy dziecko bez kontroli i w nadmiarze spędza czas przy komputerze. W rolę dziewczynki wcieliła się uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu Ola Piątkowska. Ona również samodzielnie przygotowała figurki z modeliny, które wzięły udział w filmie.