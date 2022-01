Kosma Złotowski jednak nie ubiegał jednak o stanowisko przewodniczącego europarlamentu

Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (18.01.2022). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

18.01.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @vonderleyen: Warmest congrats @RobertaMetsola on your election as @Europarl_EN President.As...