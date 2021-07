Krótkie majtki a sprawa Temidy [komentuje Adam Willma]

Rzecz działa się przed dwoma tygodniami w miejscowym Sądzie Rejonowym. Pan Krzysio (personalia fikcyjne, bo RODO) stawił się na sali sądowej powodując zgorszenie, jakiego w Ostródzie nie pamiętają od czasu, kiedy krzyżaccy braciszkowie wystawiali pupy wprost z danskerów w zamkowym murze (w związku z naturalna potrzebą).

Takoż pan Krzysio miał czelność przyjść się sądzić w krótkich spodenkach. Sąd wybrykiem pana Krzysia poczuł się do cna zgorszony, a za haniebne naruszenie powagi urzędu poprzez obnażanie nóg ukarał przedsiębiorcę 200-złotową kara porządkową. I na nic zdały się tłumaczenia gwałciciela powagi, że upał taki, że Jezioro Drwęckie zamienia się w zupę rybną. Sąd przyznał, że zauważa ocieplenie klimatu, ale „są miejsca, w których taki strój jest nie do zaakceptowania”.

Kilka lat temu podobna afera miała miejsce w Łodzi i to nie na sali rozpraw, ale w sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych. Petent zgorszył panią sekretarkę wchodząc do świątyni Temidy – jak stwierdziła – w gaciach, pomimo tabliczki ostrzegawczej na drzwiach. Pan się gęsto tłumaczył, że to żadne „gacie” tylko eleganckie spodenki w kolonialnym stylu, w kolorze khaki, a tabliczki nie mógł zauważyć, bo drzwi z powodu upału były na oścież otwarte. A jednak pani sekretarka poniosła moralną stratę i ponoć do dziś się z tego nie może podnieść.