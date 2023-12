Krótsze kolejki do sanatorium na NFZ w regionie. Jesienią i zimą mniej zapłacimy za nocleg i wyżywienie

Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie 8 miesięcy. To o dwa miesiące krócej niż jeszcze w wakacje. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, można z tej formy leczenia (ze względów medycznych) korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Turnus trwa 21 dni. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

- Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest aprobowane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ. Przy kwalifikowaniu lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta - podkreśla Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

Co ważne, od 1 lipca br. skierowania do sanatoriów w Polsce są wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Pacjent nie musi więc pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału.