KRUS: zasiłek przysługuje bez względu na długość okresu kwarantanny OPRAC.: Agata Wodzień

Jeśli pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymuje rolniczka, a na kwarantannę trafia zamieszkująca z nią rodzina: jej mąż (również rolnik), studiujący syn ubezpieczony w KRUS oraz drugi syn, ale pracujący poza rolnictwem i ubezpieczony w ZUS, to zasiłek otrzymuje jedynie chora kobieta? Wysokość zasiłku jest obliczana proporcjonalnie do dni izolacji/kwarantanny czy to stała kwota 1400 zł?